Konya'dan kısa kısa
Yunak ilçesinde yaz kursları açıldı.
Yunak ilçesinde yaz kursları açıldı.
KOMEK Müdürü Ekrem Varol'un koordinasyonda ilçedeki camilerde kurslara katılan çocuklar, dini ve manevi değerlerle donatılıyor.
Öğrencilere, temel dini bilgiler, ibadet eğitimi ve ahlaki değerlerin yanı sıra toplumsal dayanışma, saygı ve sorumluluk gibi konularda da rehberlik ediliyor.
- Seydişehir'de hububat tarlaları incelendi
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Seydişehir'de hububat ve bakliyat arazilerinde incelemelerde bulundu.
Seçen, tarlalarda ürün gelişimini yerinde gözlemledi.
Çiftçilerle bir araya gelerek üretim sürecini inceleyen Seçen, verimlilik ve hasat beklentileri üzerine istişarelerde bulundu.
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