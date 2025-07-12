Konya'dan kısa kısa

Çiftçilerle bir araya gelerek üretim sürecini inceleyen Seçen, verimlilik ve hasat beklentileri üzerine istişarelerde bulundu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Seydişehir'de hububat ve bakliyat arazilerinde incelemelerde bulundu.

Öğrencilere, temel dini bilgiler, ibadet eğitimi ve ahlaki değerlerin yanı sıra toplumsal dayanışma, saygı ve sorumluluk gibi konularda da rehberlik ediliyor.

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