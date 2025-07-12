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        Konya'dan kısa kısa

        Yunak ilçesinde yaz kursları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:00
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        Yunak ilçesinde yaz kursları açıldı.

        KOMEK Müdürü Ekrem Varol'un koordinasyonda ilçedeki camilerde kurslara katılan çocuklar, dini ve manevi değerlerle donatılıyor.

        Öğrencilere, temel dini bilgiler, ibadet eğitimi ve ahlaki değerlerin yanı sıra toplumsal dayanışma, saygı ve sorumluluk gibi konularda da rehberlik ediliyor.

        - Seydişehir'de hububat tarlaları incelendi

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Seydişehir'de hububat ve bakliyat arazilerinde incelemelerde bulundu.

        Seçen, tarlalarda ürün gelişimini yerinde gözlemledi.

        Çiftçilerle bir araya gelerek üretim sürecini inceleyen Seçen, verimlilik ve hasat beklentileri üzerine istişarelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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