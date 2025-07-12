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        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları sona erdi

        Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:00
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        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları sona erdi
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        Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 otizmli sporcu, farklı yaş ve yetenek gruplarında mücadele etti.

        Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda masa tenisi, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme, Konya Atletizm Kompleksi'nde ise atletizm müsabakaları yapıldı.

        Aileler ile gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlarda dereceye giren sporculara, madalyaları protokol üyelerince verildi.

        SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, törende yaptığı konuşmada, Otizm Spor Oyunları'nın yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda topluma verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

        Oyunların sadece adil bir rekabet ortamı sunmakla kalmadığını aktaran Ak, "Özgüveni, katılımı ve yaşamla kurulan bağı da güçlendiriyor. Otizmli bireyler artık

        sadece izleyen değil, oyunun merkezinde yer alan güçlü aktörlerdir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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