Konyaspor, Enis Bardhi'yi transfer etti

Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Bodrumspor'da da oynayan Bardhi'nin, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbolcunun yanı sıra Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da katıldığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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