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        Konya'da yapılan İller Arası Muaythai Şampiyonası sona erdi

        Yeşilay'ın öncülüğünde Uyuşturucuyla Mücadele Günü'ne dolayısıyla Konya'da düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, kupa töreniyle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:01 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:07
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        Konya'da yapılan İller Arası Muaythai Şampiyonası sona erdi
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        Yeşilay'ın öncülüğünde Uyuşturucuyla Mücadele Günü'ne dolayısıyla Konya'da düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, kupa töreniyle son buldu.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Konya İl Temsilciliğinin 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada gençler ve büyükler kategorisinde 58'i erkek 97 sporcu yarıştı.

        Konya, Antalya, Niğde ve Karaman'dan katılan sporcular, 10 Temmuz'da başlayan şampiyonada derece için ter döktü.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şampiyonada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sporcularımız hem kendilerini geliştiriyor hem de yarışma fırsatı buluyor. Uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için kendilerini geliştiriyorlar. Yeşilay'ın da bu organizasyonun içinde olması çok değerli. Farklı şehirlerden gelen sporcularımızın birbirleri ile kaynaşması da önemli." dedi.

        Konya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Palta da törende bir yaptı.

        Palta, sunumunda bağımlılıkla mücadelede bireysel desteğin önemi, YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri ile toplumda farkındalık oluşturmanın yolları hakkında bilgi verildi.

        Etkinlik boyunca sporun birleştirici ve iyileştirici gücü vurgulanırken, katılımcılar hem mücadele ruhunu sahaya yansıttı hem de sosyal duyarlılık mesajları verdi.

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