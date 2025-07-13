Konya'da 3. kattan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Konya'da bir binanın 3'üncü katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Konya'da bir binanın 3'üncü katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak'ta Y.D, bir binanın 3'üncü katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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