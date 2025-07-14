Konya'da biçerdöver tablası altında kalan operatör yaralandı

İ.K, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.

Özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan yaralı, yolda karşılayan ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gölkaşı Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında arızalanan biçerdövere müdahale eden operatör İ.K. tablanın altında kaldı.

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