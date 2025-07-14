Konya'da biçerdöver tablası altında kalan operatör yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ettiği biçerdöver tablası üzerine düşen operatör yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ettiği biçerdöver tablası üzerine düşen operatör yaralandı.
Gölkaşı Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında arızalanan biçerdövere müdahale eden operatör İ.K. tablanın altında kaldı.
Özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan yaralı, yolda karşılayan ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.K, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.
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