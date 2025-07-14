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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:41 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:41
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Konya Valisi İbrahim Akın mesajında, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, anayasal düzenine ve milli iradeye kasteden darbe teşebbüsünün, milletin inancı ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini hatırlattı.

        Milletin asıl gücünün silahlarda değil, birlik ruhunda, inancında ve vatan sevdasında saklı olduğunu vurgulayan Akın, "15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, devletine, bayrağına ve geleceğine sımsıkı sarıldığı bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin direnişi, bu kutsal vatanın payidar kalacağının en açık göstergesidir. " ifadesini kullandı.

        - Karaman

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de mesajında 15 Temmuz'da milletin tanklara, uçaklara, silahlara karşı inancını, iradesini ve yüreğini ortaya koyduğunu belirtti.

        O gece gösterilen direnişin, sadece bir darbe girişimini bertaraf etmekle kalmadığını, Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline vurulmak istenen zincirleri paramparça ettiğine işaret eden Çiçekli, "15 Temmuz, yalnızca bir tarih değildir. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının, iradesine sahip çıkışının ve istiklaline sımsıkı sarılışının sembolüdür." değerlendirmesini yaptı.

        - Aksaray

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da mesajında, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayan aziz milletin tanklara, tüfeklere ve hain kurşunlara göğsünü siper ederek bir destan yazdığını belirtti.

        O gece sadece bir darbe girişiminin bastırılmadığını vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "O gece, Türkiye kendi kaderini kendi tayin etme kararlılığını bütün dünyaya bir kez daha ilan etti. Mazlumun yanında olmayı şiar edinmiş, barışı ve adaleti dünyaya taşımış aziz milletimiz; tarih boyunca nice badirelerden geçmiş, nice imtihanlardan alnının akıyla çıkmıştır. 15 Temmuz, bu imtihanların en karanlık olanlarından biridir. Aksaray'ımızın yiğit evladı, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısıyken, 15 Temmuz'da şehit olan Önder Güzel başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 15 Temmuz'un, sadece bir gecenin değil, asırlık bir iradenin, kararlılığın ve bağımsızlık aşkının adı olduğunu kaydetti.

        O gece, demokrasiye, istiklal ve geleceğe kasteden bir kalkışmanın, milletin eşi benzeri görülmemiş direnişiyle bertaraf edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirten Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

        "FETÖ terör örgütü tarafından tertiplenen bu karanlık girişim, aslında sadece yönetimi ele geçirme çabası değil, milli iradeyi yok sayma, milletin kaderine ipotek koyma girişimiydi. Ancak bu aziz millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek olmuş, sokaklarda, meydanlarda, köprülerde tanklara, namlulara, uçaklara karşı iman dolu göğsünü siper ederek, ülkesine ve iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi, Anadolu insanının kalbinde asırlardır taşıdığı istiklal şuuru tekrar alevlenmiş, selalarla yankılanan semalar, bir milletin yeniden dirilişine tanıklık etmiştir. O gece milletimiz, Çanakkale ruhunu, Sakarya azmini, Dumlupınar kararlılığını yeniden kuşanmış; 'bu hayasızca akın'a karşı vatanını canı pahasına savunmuştur. İşte bu asil duruşun adı, milli birliktir. 'Bağımsızlık karakterimdir' diyen bir milletin yeniden haykırışıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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