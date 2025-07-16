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        Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:47
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        Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Mehmet Mete (61) idaresindeki 42 AYK 62 plakalı kamyonet, Gölçayır Mahallesi yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, İzmir-Konya seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu şarampole yuvarlandı.

        Araçta sıkışan sürücü Mete, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sürücünün cansız bedeni, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Mete'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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