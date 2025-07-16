Konya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında Konya'dan Seydişehir'e seyir halinde olan şüpheli bir otomobili durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.