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        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:42
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        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında Konya'dan Seydişehir'e seyir halinde olan şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada bagajda kamp sandalyesi içinde gizlenmiş 280 lyrica hap ele geçirildi, araç sürücüsü M.Ö gözaltına alındı.

        M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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