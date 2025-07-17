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        Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:06
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        Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Coşkun Yalım idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 GET 10 plakalı minibüs, Yunak-Yavaşlı yolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 Z 0003 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Minibüste bulunan 14 tarım işçisi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunak ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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