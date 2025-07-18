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        Konya Valisi Akın, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlilikte 54. yılını dolduran çifti ziyaret etti

        Konya Valisi İbrahim Akın, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 54. yılını dolduran Şükrü ve Sebahat Molla çiftini evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:33
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        Konya Valisi Akın, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlilikte 54. yılını dolduran çifti ziyaret etti
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        Konya Valisi İbrahim Akın, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 54. yılını dolduran Şükrü ve Sebahat Molla çiftini evinde ziyaret etti.

        Vali Akın, Aile Yılı dolayısıyla eşi Saliha Akın ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Şükrü ve Sebahat Molla çiftine 54. evlilik yıl dönümleri dolayısıyla pasta sürprizi yaptı. Vali Akın, Molla çifti ile yıl dönümü pastasının mumlarını birlikte üfledi.

        Ailenin 54. evlilik yıldönümlerini kutlayan Vali Akın ile eşi Saliha Akın, Molla çifti ile bir süre sohbet etti.

        Vali Akın, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Amaçlarının ailenin ve aile bağlarının önemi noktasında bir farkındalık yaratmak olduğunu belirten Akın, "Bu çerçevede de evliliklerinde 25 ve 50 yılını dolduran çiftlere ziyaretler yapıyoruz. Bugün 54. evlilik yıl dönümünü kutlayan, 54 yıldır aynı yastığa baş koyan 4 çocuk ve 7 torun sahibi Molla çiftini ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

        Akın, çiftin 54 yıllık yaşamlarında birbirlerine olan bağlılıkları, fedakarlıkları, hoşgörüleri ve birbirlerine olan destekleriyle örnek bir aile olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aile toplumumuzun temel yapı taşıdır. Evlilikte iyi günler de kötü günler ve sıkıntılar da olacaktır ama önemli olan bu sıkıntıları sırt sırta, omuz omuza vererek karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve fedakarlık çerçevesinde aşmaktır. Kendileri de bu yönleriyle birbirleriyle olan sevgileriyle, saygılarıyla, yaşam tecrübeleriyle, fedakarlıklarıyla hakikaten örnek bir aile. Bütün gençlerimize örnek bir çiftler. Hem Molla ailemize hem diğer bütün ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."

        54. yıllık evli olan Şükrü Molla (75) da eşini ilk gördüğünde çok beğendiğini söyledi.

        Şükrü Molla, eşinin kendisinin gençlik aşkı olduğunu dile getirerek, "Eşime, Sabahat hanım diye hitap ederim. Gençlik aşkımdı." diye konuştu.

        Sebahat Molla da eşini çok sevdiğini söyledi.

        Genç çiftlere tavsiyelerde bulunan Sebahat Molla, "Çiftler birbirlerine saygılı olsunlar, anlayışlı olsunlar, en ufak olayda ipleri koparmasınlar, evliliklerini bozmasınlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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