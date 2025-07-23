Eskişehir'de çıkan orman yangını Afyonkarahisar'a sıçradı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.
Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.
Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.
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