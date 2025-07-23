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        Eskişehir'de çıkan orman yangını Afyonkarahisar'a sıçradı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:06
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        Eskişehir'de çıkan orman yangını Afyonkarahisar'a sıçradı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

        Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

        Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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