        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli 12 ildeki "Narkokapan Konya" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 369'u tutuklandı

        Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 455 şüpheliden 369'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:21 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:21
        Konya merkezli 12 ildeki "Narkokapan Konya" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 369'u tutuklandı
        Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 455 şüpheliden 369'u tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık talimatı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 14 Ekim'de yapılan operasyonda 455 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 Ekim 2025 tarihli operasyonda hakkında işlem yapılan 455 şüpheliden 369'u tutuklanmış, 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 68 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

