        Konya Haberleri

        Konya'da asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden çıkan piton koruma altına alındı

        Konya'da polis ekiplerince bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

        Giriş: 20.10.2025 - 17:52 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:52
        Konya'da asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden çıkan piton koruma altına alındı
        Konya'da polis ekiplerince bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince alınıp, hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekimlerine teslim edilen yavru piton, sağlık kontrollerinin ardından muhafaza altında tutuluyor.

        Veteriner Hekim Ahmet Akbalcı, muayenesi yapılan yavru piton yılanının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.

        Pitonun, yaşayabileceği ısı ve nemin oluşturulduğu özel bir bölmede yaşamına devam edeceğini ifade eden Akbalcı, "Bu yılan 'Kraliyet Pitonu' olarak bilinmekte. Afrika'nın kırsal bölgelerinde yaşayan zehirsiz bir türdür ve insanlara da herhangi bir zarar vermemektedir." dedi.

        Akbalcı, pitonun doğaya salınmayacağını, bakımı ve beslenmesinin burada yürütüleceğini ve hayvanat bahçesinin yeni bir üyesi olduğunu belirtti.

        Öte yandan cebinde yılan bulunan kişiye, toplam 23 bin 977 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

        Kentte polis ekiplerince yapılan asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinde bulunan yavru piton Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiş, ardından Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekimlerine teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

