        Konya Haberleri

        Konya'da bir kişi kamyonda ölü bulundu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi kamyon içerisinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:22
        Konya'da bir kişi kamyonda ölü bulundu
        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi kamyon içerisinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Fehmi Kara'ya (42) ait olduğunu belirledi.

        Sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Kara'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

