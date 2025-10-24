Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Adana kara yolunda bir aracı durdurdu.

