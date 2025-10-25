Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'deki Alacabel Tüneli'nde incelemelerde bulunuldu

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:13 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:13
        Seydişehir'deki Alacabel Tüneli'nde incelemelerde bulunuldu
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nde inceleme yaptı.

        Ustaoğlu ve beraberindekiler, Konya Karayolları Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu'ndan tüneldeki çalışma ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

        Kurum yetkilileri de sunum yaptı.

        Bölgeyi inceleyen Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, tünelin tamamlanmasıyla ilçenin Antalya bağlantısının hızlanacağını, ekonomik ve turistik açıdan bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Ustaoğlu, "Alacabel Tüneli sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Seydişehir’in geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Bu proje tamamlandığında hem ulaşım güvenliği artacak hem de Seydişehir-Antalya hattı çok daha kısa sürede yol alınabilecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

