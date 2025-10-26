Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Konya il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya il kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 17:54 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Konya il kongresine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya il kongresine katıldı.

        Kent merkezindeki bir otelde, partisinin il teşkilatınca düzenlenen Konya 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 16 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek büyük kongreyi 100 bin partilinin katılımıyla yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Üye sayısı bakımından Türkiye'nin büyük partisi olduklarına işaret eden Erbakan, "31 Mart'ta aldığımız yüzde 7 oy oranıyla da yine Türkiye'nin oy oranı bakımından da üçüncü büyük partisi olduk. Şimdi hedefimiz, 1 milyon üyeye ulaşmak ve arkasından da birinci parti olup Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımaktır. İman, azim ve aşkla Yeniden Refah Partisi olarak 6 yılı geride bıraktık. Önümüzde daha nice seneler, atılacak nice adımlar, kazanılacak nice zaferler var." diye konuştu.

        Erbakan, dünyada ve Türkiye'de büyük sorumlulukları olduğuna da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon insanın kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Myanmar'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimiz yıllardır zulüm altında inliyor. Bunların kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. İşte Arakan, Gazze, Filistin, Kudüs, Batı Şeria, soykırımdan ve açlıktan kırılan Müslümanların kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Burada açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin, yoksulluk sınırının dörtte biri kadar bir maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Çok daha fazla koşacağız, çok daha fazla çalışacağız."

        Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de programda bir selamlama konuşması yaptı.

        Partinin İl Başkanı Hasan Yel ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademesiyle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de "Bir bot bir mont" kampanyası başlatıldı
        Seydişehir'de "Bir bot bir mont" kampanyası başlatıldı
        Seydişehir'de hafızlık eğitimi tamamlayanlara belgeleri verildi
        Seydişehir'de hafızlık eğitimi tamamlayanlara belgeleri verildi
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Liman Gönüllüleri Platformu üyesi...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Liman Gönüllüleri Platformu üyesi...
        Eli ve ayakları gelişmeyen bebeğe anne karnında müdahale
        Eli ve ayakları gelişmeyen bebeğe anne karnında müdahale
        Okul sıralarında başlayan dostlukları milli takımda başarı getirdi
        Okul sıralarında başlayan dostlukları milli takımda başarı getirdi
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı