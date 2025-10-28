Konya'da hava ambulansı beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Yenicami Mahallesinde yaşayan Güleser Binol, kolunda uyuşukluk hissederek rahatsızlandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Binol, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Güleser Binol, Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
