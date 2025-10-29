Konya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, yolcu otobüsüyle Antalya'dan ilçeye gelen O.T'nin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.T, emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
