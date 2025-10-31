Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği

        Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine yazı tableti ve özel kalem bağışında bulunuldu.

        Giriş: 31.10.2025 - 13:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:34
        Görme engelli öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla bağışı gerçekleştiren Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kandemir, eğitimin her bireyin hayatında en güçlü yol gösterici olduğunu söyledi.

        Görme engelli öğrencilerin kalemle, yazıyla ve bilgiyle buluşmalarına vesile olmanın, kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu anlatan Kandemir, "Bu küçük dokunuşların, onların geleceğinde büyük farklar yaratacağına inanıyorum." dedi.

        Okul Müdürü Hilmi Harmankaya ise bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür desteklerin öğrenciler için yalnızca bir araç değil, aynı zamanda motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

        Programa, Konya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Levent Vural ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

