Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı.

        İki grup halinde 8'e 3 oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret
        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği
        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği
        Seydişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Seydişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Polisi görünce, otomobilin yolcu koltuğuna geçen sürücüye 19 bin TL ceza
        Polisi görünce, otomobilin yolcu koltuğuna geçen sürücüye 19 bin TL ceza
        Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para c...
        Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para c...
        Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı
        Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı