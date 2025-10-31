Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

