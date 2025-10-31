Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı.
İki grup halinde 8'e 3 oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.