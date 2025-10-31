Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Muhacir Pazarı'ndaki Balık Hali’nde N.Ş. ile B.G. arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada N.Ş, ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı N.Ş, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.G, olaydan bir süre sonra polis merkezine teslim oldu.
