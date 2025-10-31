Habertürk
        Konya Haberleri

Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:00 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:00
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Muhacir Pazarı'ndaki Balık Hali’nde N.Ş. ile B.G. arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada N.Ş, ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı N.Ş, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.G, olaydan bir süre sonra polis merkezine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

