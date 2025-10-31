Konya'da 35 çift için toplu nikah töreni düzenlendi

Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesi kapsamında 35 çift için toplu nikah töreni yapıldı.

Konya Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Yuvalar Kuruyoruz" projesinde, kentteki 35 çift için nikah töreni gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, bir düğün salonunda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Düzenlenen programın Aile Yılı kapsamında daha da anlamlı hale geldiğine işaret eden Akın, "İnsanın ilk okulu olan aile, toplumsal huzurumuzun da en sağlam kalesidir. Buna mukabil Mevlana diyarı Konya'mızda, aşkın sadece bir duygu değil, bir sorumluluk ve emanet olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla kurulan her yuvanın da hem toplumumuza huzur getireceğini hem de Rabb'imizin rızasını kazandıracağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Akın, "Yuvalar Kuruyoruz" projesinin 10'uncu yılına ulaştığını belirterek, evlenen çiftlere mutluluk diledi.