Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 35 çift için toplu nikah töreni düzenlendi

        Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesi kapsamında 35 çift için toplu nikah töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:36 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 35 çift için toplu nikah töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesi kapsamında 35 çift için toplu nikah töreni yapıldı.

        Konya Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Yuvalar Kuruyoruz" projesinde, kentteki 35 çift için nikah töreni gerçekleştirildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, bir düğün salonunda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        Düzenlenen programın Aile Yılı kapsamında daha da anlamlı hale geldiğine işaret eden Akın, "İnsanın ilk okulu olan aile, toplumsal huzurumuzun da en sağlam kalesidir. Buna mukabil Mevlana diyarı Konya'mızda, aşkın sadece bir duygu değil, bir sorumluluk ve emanet olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla kurulan her yuvanın da hem toplumumuza huzur getireceğini hem de Rabb'imizin rızasını kazandıracağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Akın, "Yuvalar Kuruyoruz" projesinin 10'uncu yılına ulaştığını belirterek, evlenen çiftlere mutluluk diledi.

        Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ise 30'uncu yılını dolduran vakfın, bugüne kadar 16 binin üzerinde çiftin yuva kurmasına vesile olduğunu anlattı.

        Konya İl Müftüsü Ali Öge de projenin Konya'nın dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

        Temsili bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından evlenenlere, protokol üyeleri hediye verdi.

        Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, davetliler ile dünya evine giren çiftlerin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret
        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği
        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği
        Seydişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Seydişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti