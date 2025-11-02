Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kadın yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:35
        Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kadın yaralandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        1. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine yönlendirilen ekipler, binanın 3. ve 4. katlarında mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

        İtfaiye ekiplerinin oksijen tüpleriyle bodrum katına inerek müdahalesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

        Dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

