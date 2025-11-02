Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kadın yaralandı

Olay yerine yönlendirilen ekipler, binanın 3. ve 4. katlarında mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

1. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

