Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kadın yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
1. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen ekipler, binanın 3. ve 4. katlarında mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin oksijen tüpleriyle bodrum katına inerek müdahalesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.
Dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
