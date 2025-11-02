Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:38 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:38
        Reis, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir haftaya girdiklerini ifade eden Reis, "Oyuncularıma bu haftanın zor geçeceğini söylemiştim. Çünkü iki farklı kulvarda üç farklı karşılaşmaya çıkacağız. Bugün de ilk 20 dakika çok iyi bir performans gösterdik. Ancak geriye kalan sürede görevlerimizi yerine getiremedik. Konyaspor daha baskılı oynamaya başladı." dedi.

        Reis, sonucun sevindirici olduğunu, ancak daha fazla gol atabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

        - Recep Uçar: "Fazla hata yaptığımız bir maçtı"

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise mağlubiyet dolayasıyla üzgün olduklarını aktardı.

        Mutlak kazanma parolasıyla maça çıktıklarını anlatan Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip gol atamadığımız, genel olarak fazla hata yaptığımız bir maçtı." diye konuştu.

        Uçar, ilk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktıklarını vurgulayan Uçar, "Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

