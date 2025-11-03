Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:11
        Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Madenli Yaylası civarındaki Gidengelmez Dağları bölgesinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

        Yapılan arama ve takip sonucunda 3 kişi, vurdukları 2 yaban keçisiyle yakalandı.

        Yapılan incelemede, avlanan hayvanların koruma altındaki yaban keçileri olduğu belirlenirken her bir keçi için 940 bin lira tazminat bedeli uygulanarak, toplam 1 milyon 880 bin lira idari para cezası kesildi.

        - Şeker Sorgumu Kaba Yem Desteği

        Seydişehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibeli Şeker Sorgumu Kaba Yem Desteğine başladı.

        Belediye olarak, çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, başvuruların 3-7 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

        İlçedeki tarım faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Ustaoğlu, "Tarım ve hayvancılık alanında yem maliyetlerini düşürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye olarak hazırladığımız projeler kapsamında çiftçilerin yem maliyetlerini düşürmek için yüzde 75 hibe ile Şeker Sorgumu Kaba Yem desteğine başladık." dedi.

        - Seydişehir'de Kızılay Haftası yürüyüşü yapıldı

        Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı ile Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay Haftası yürüyüşü düzenledi.

        Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay yönetimi ve gönüllüleri, Merkez İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mahmut Esat Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve müdürleri katıldı.

        Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, "Ülkemizin ve dünyanın en büyük STK yardım kuruluşu olan Türk Kızılay 157 yıldır insanlığa hizmet etmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

