Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Madenli Yaylası civarındaki Gidengelmez Dağları bölgesinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Yapılan arama ve takip sonucunda 3 kişi, vurdukları 2 yaban keçisiyle yakalandı.

Yapılan incelemede, avlanan hayvanların koruma altındaki yaban keçileri olduğu belirlenirken her bir keçi için 940 bin lira tazminat bedeli uygulanarak, toplam 1 milyon 880 bin lira idari para cezası kesildi.

- Şeker Sorgumu Kaba Yem Desteği

Seydişehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibeli Şeker Sorgumu Kaba Yem Desteğine başladı.

Belediye olarak, çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, başvuruların 3-7 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

İlçedeki tarım faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Ustaoğlu, "Tarım ve hayvancılık alanında yem maliyetlerini düşürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye olarak hazırladığımız projeler kapsamında çiftçilerin yem maliyetlerini düşürmek için yüzde 75 hibe ile Şeker Sorgumu Kaba Yem desteğine başladık." dedi.