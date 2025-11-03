Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

