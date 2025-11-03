Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

        Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar​​​​​​​ ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:39 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar​​​​​​​ ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        TÜMOSAN Konyaspor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı
        TÜMOSAN Konyaspor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı
        Karatay'da yeni sağlık merkezi hizmete açıldı
        Karatay'da yeni sağlık merkezi hizmete açıldı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Konya'da yüzlerce tüfek ve tabanca ile silah parçaları ele geçirildi
        Konya'da yüzlerce tüfek ve tabanca ile silah parçaları ele geçirildi