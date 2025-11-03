Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı
Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
