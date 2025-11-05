Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:05
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        B.Ü. (51) idaresindeki 06 BT 9874 plakalı otomobil, Çavuş Mahallesi yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, araçtaki Ş.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ile babası A.R.T, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

