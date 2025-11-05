Habertürk
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni'nde konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde 89 bin 812 zehir tacirinin tutuklandığını belirterek, "218 ton uyuşturucu madde, 248,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu mücadele gençliğimiz için, geleceğimiz için, vatanımız için verilmektedir." dedi.

        Giriş: 05.11.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:09
        Yerlikaya, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selçuk Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, üniversitelerin bir ülkenin aklını, vicdanını ve geleceğini inşa eden yapılar olduğunu söyledi.

        Bu anlamda Selçuk Üniversitesi'nin yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin de gurur kaynağı olduğunu anlatan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi'nin tarihinin Konya'nın köklü maarif geleneğinin bir devamı olduğunu kaydetti.

        Yerlikaya, Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla taçlandırdıklarını, bu vizyonun en kıymetli unsurunun gençlik olduğunu dile getirdi.

        Her politikanın merkezinde gençlik, eğitim, bilim, teknoloji ve değer olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bilişim çağı, dijitalleşme, yapay zeka, biyoteknoloji gibi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Paradigma hızla değişiyor. Fırsatlar büyük, daha adil erişim, daha hızlı üretim, daha verimli hizmet. Ama riskler de büyük. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle, tektipleşmeye zorlayan, manevi alanı daraltan akımlara karşı, en çok gençler hedefte. Onun için bilgiyle güçlü, değerle dirençli bir gençlik tasavvurunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - "Bir tıkla başlayan süreç, bir hayatı karartabiliyor"

        İçişleri Bakanlığı olarak öncelikli hedeflerinin Türkiye'nin huzuru olduğuna işaret eden Yerlikaya, her türlü suç ve suç odağıyla bu amaç uğruna mücadele ettiklerini bildirdi.

        Yerlikaya, bu mücadelede en büyük destekçilerinin gençler olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Önümüzde uçsuz bucaksız, sınırları olmayan bir sanal dünya var. Bu dijital dünyanın her bir yanı karanlık dehlizlerle dolu. Klavye başında sinsice bekleyen yeni nesil düşmanlar var. Yapay zeka destekli algoritmaların kötüye kullanılması, siber tehditleri her an kapımızı çalacak kadar yaygın ve yıkıcı bir güç haline getiriyor. Deepfake videolar, siber zorbalık, sanal bahis ve sanal kumar platformları. Bir tıkla başlayan süreç, bir hayatı karartabiliyor. Siber devriyelerimiz, siber tehditlere karşı, sarsılmaz bir kalkandır. Her biri her an tetiktedir. Ancak bu mücadelede sizlerin desteği çok kıymetli. Sizlerin dikkati çok değerli. Bir tehdit gördüğünüzde bize bildirin."

        - "Uyuşturucu bir insanlık suçudur"

        Yerlikaya, uyuşturucunun bir insanlık suçu olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Biz uyuşturucuyla mücadelemizi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Bu illete karşı sıfır toleransla, milletçe omuz omuza mücadele ediyoruz. Narko-kapan operasyonları düzenliyoruz. Hedefimiz, özellikle gençlerimize musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, sokak satıcılarından, baronlara kadar hepsini bir bir yakalamak. Bu kabine dönemimizde, 89 bin 812 zehir tacirini tutukladık. 218 ton uyuşturucu madde, 248,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu mücadele gençliğimiz için, geleceğimiz için, vatanımız için verilmektedir. Sizler de şüphe duyduğunuz anda, en küçük bir riskte 112 üzerinden bize ulaşın. UYUMA uygulamalarını aktif kullanın. Bir bildiriminiz, bir genci hayata döndürebilir."

        - Yeni Trafik Yasası teklifi hazır

        Yerlikaya, trafik güvenliği konusunun da üzerinde önemle durduklarını, 2024'te trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Trafik kazalarında kabul edilebilir can kaybının sıfır olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Bu yüzden denetimleri artırıyoruz, eğitimler veriyoruz, farkındalık videoları hazırlıyoruz. Ama yetmiyor. Eksik olan bir şey var. O da caydırıcılık. Son 6 yılda 'dur' ihtarına uyulmadığı için 9 şehit verdik, 16'da gazimiz var. Yine son 6 yılda, sadece 'dur' ihtarına uyulmadığı için, 20 can kaybımız ve 1939 da yaralımız var. Peki cezası ne kadar bu ihlalin, 2 bin 167 lira. Şimdi soruyorum size, sizce bu caydırıcı mı? Cevabını vereyim hemen, 2024'te, 'dur' ihtarına uyulmadığı için, uygulanan cezai işlem sayısı, 310 bin 744. Her 3 günde bir, kırmızı ışık ihlali yapıldığı için, 1'er 1'er eksiliyoruz. Hız ihlali yüzünden günde 10 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunu kabul edebilir miyiz? Buna göz yumabilir miyiz? Yumamayız elbette. Biz gözlerimizi kapadığımızda o feryatlar, o acılar yok olmuyor ki?"

        Yerlikaya, 2024'te trafik kazalarında hayatını kaybeden 6 bin 351 vatandaşın 780'inin 0-18 yaş, 1881'inin 19-35 yaş arasında olduğunu, kaybedilen canların 2 bin 661'inin 35 yaş altında olduğunu dile getirdi.

        Bu amaçla cezalarda caydırıcılığın sağlanması, böylelikle de trafik kültürünün oluşması için Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlandığını belirten Yerlikaya, bu yasa onayladığında, direksiyon başına geçen herkesin, daha sorumlu davranacağına inandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

