Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde yeşil beyazlıların yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma ile başladı.
Rondo ile devam eden antrenman, pas organizasyonlarıyla sona erdi.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.