        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri" düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğinde düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri"nin altıncısı Konya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:34
        Konya'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri" düzenlendi
        Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki otelde düzenlenen seminerin açılışında, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyledi.

        Enerji verimliliğinin artık bir tercih değil, geleceğe dair ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Akın, "Bizler, bugün artık biliyoruz ki kalkınmanın yolu yalnızca üretmekten değil, akıllı, verimli ve doğayla uyumlu yaşam alanları kurmaktan geçiyor. Kaynaklarımızı koruyarak hem çevreye duyarlı hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yaşam kurmak artık hayati öneme sahip." dedi.

        - "Yeni ruhsat alan binaların yüzde 44'ünde yenilenebilir enerji kullanılıyor"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, yeni mevzuatlara uygun inşa edilecek binaların yüzde 45 daha verimli olacağını dile getirdi.

        Aslan, 2011'den bu yana 1,5 milyona yakın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlendiğine, bu binalardan 31 bininin Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) kriterlerine uygun şekilde tasarlandığına işaret etti.

        Yeni uygulamalarla 2025'te ruhsat alan binaların yüzde 44'ünde yenilenebilir enerji kullanıldığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

        "EKB'ye sahip 13 bin bina tasarlandığını ve ruhsat aldığını görüyoruz. Peki bu 13 bin bina sayesinde ne oluyor? Yine bu sistem verileri üzerinden aldığımız veriler, değerler 780 gigavat saat bir enerji tasarrufu görülüyor. Bu enerji tasarrufu ne demek? Bu miktar yaklaşık 13 bin konutun, binanın elektrik tüketimine karşılık geliyor. Yani bu uygulamaları getirdiğimizde yaptığımız 13 bin bina ile farklı 13 bin binanın elektrik tüketimini bedavaya getirmiş oluyoruz. Böyle bir tasarruf etmiş oluyoruz. Bu aynı zamanda neredeyse 100 bin aracın da karbon salınımının önlenmesi anlamına geliyor."

        İZODER Başkanı Emrullah Eruslu ise 32 yıldır yalıtım bilimcini artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte kamuoyunun dikkatini çeken birçok kampanya, proje ve çalışma gerçekleştirdik. Sektörün gelişiminde ve toplumda yalıtım bilincinin artmasında, bakanlıkla yaptığımız işbirliklerinin önemli katkısı oldu." ifadesini kullandı.

        Seminere, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürleri, mühendisler, mimarlar ve teknik personel katıldı.

