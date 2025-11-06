Habertürk
        Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci günü, panel ve ikili iş görüşmeleriyle devam ediyor.

        Giriş: 06.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:00
        Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci günü, panel ve ikili iş görüşmeleriyle devam ediyor.

        TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde ASELSAN'ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum ürünlerini sergiliyor.

        Savunma sanayisinin devlerini 8. kez Konya'da buluşturan etkinlik, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Bu yıl 160'ı aşkın firma, kurum ve kuruluşun stant açtığı etkinlikte, tedarikçi firmalar ana sanayi firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı buluyor.

        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin, savunma sanayi alanında Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik birikimini ve girişimcilik kabiliyetini buluşturduğunu söyledi.

        Savunma sanayisinde 2002'de 62 proje olduğunu belirten Altunyaldız, "Bugün yaklaşık 1200 projeyle devam ediyoruz. Yerlilik oranımızı da hamdolsun bu süreçte yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Savunma sanayimizin proje hacmi 100 milyar dolar sınırını aşarken, ihracatımız 185 ülkeye ulaştı. Bu yıl 8 milyar dolar eşiğini aşmak üzereyiz." diye konuştu.

        Altunyaldız, Konya'nın silah ve mühimmat üretimi yapan güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

        "Konya, yalnızca ihracatını değil, ihracatının niteliğini de yükselten bir şehir. 2019-2024 döneminde Konya'da kilogram başına düşen ihracat tutarı yüzde 45 artış göstererek, şehrimizin üretim gücünün artık daha yüksek katma değerli alanlara yöneldiğini açık biçimde ortaya koymuştur. Bu başarıda Beyşehir, Huğlu, Üzümlü ve Konya merkezde silah ve mühimmat üretimi yapan güçlü sanayi altyapısına sahip yerel silah üreticilerimizin payı büyüktür. Geliştirdikleri üstün kabiliyetlerle başta milli piyade tüfeğimiz olmak üzere ülkemizin ulusal savunma gereçlerinin üretiminde ana tedarikçilerden biri haline gelen Konyalı üreticilerimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte marka konumuna ulaşmıştır. Bu başarılarının artarak devam etmesi için hep birlikte çalışmaya ve ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

        5 Kasım'da açılışı yapılan etkinlik, yarın sona erecek.

