Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci günü, panel ve ikili iş görüşmeleriyle devam ediyor.

TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde ASELSAN'ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum ürünlerini sergiliyor.

Savunma sanayisinin devlerini 8. kez Konya'da buluşturan etkinlik, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bu yıl 160'ı aşkın firma, kurum ve kuruluşun stant açtığı etkinlikte, tedarikçi firmalar ana sanayi firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı buluyor.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin, savunma sanayi alanında Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik birikimini ve girişimcilik kabiliyetini buluşturduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde 2002'de 62 proje olduğunu belirten Altunyaldız, "Bugün yaklaşık 1200 projeyle devam ediyoruz. Yerlilik oranımızı da hamdolsun bu süreçte yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Savunma sanayimizin proje hacmi 100 milyar dolar sınırını aşarken, ihracatımız 185 ülkeye ulaştı. Bu yıl 8 milyar dolar eşiğini aşmak üzereyiz." diye konuştu.