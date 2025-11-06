"Konya Turizmine İz Bırakanlar" programında Çatalhöyük konuşuldu
Konya Turizmine İz Bırakanlar buluşmalarına Çatalhöyük'te 25 yıl kazı başkanlığı yapan İngiliz arkeolog Prof. Dr. Ian Hodder konuk oldu.
Hodder, Konya Büyükşehir Belediyesi ve SKAL İnternational Konya iş birliğiyle Taş Bina'da gerçekleştirilen programda, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Kazı çalışmalarının en büyük amaçlarından birinin bir altyapı oluşturmak olduğunu aktaran Hodder, bunun da Konya turizminin gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı.
Hodder, Çatalhöyük'ün ve kazı çalışmalarının tarihçesini anlatarak Çatalhöyük halkının sanat anlamında ileri bir toplum olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Hodder, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin modern bir sergi nasıl olurun iyi bir örneği olduğunu sözlerine ekledi.
SKAL İnternational Konya Şube Başkanı Fatih İşkin ise Çatalhöyük'ün Konya'nın parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Son dönemlerde çok ciddi tanıtım çalışmalarıyla birlikte fuarlarda yer alıyor." dedi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç ise Konya'nın ana marka değeri Çatalhöyük olarak ön plana çıkarmaya gayret edeceklerini aktardı.
