        Konya Haberleri

        Konya'da üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:40
        Konya'da üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı
        Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı.

        Yaşar Doğu Caddesi'nde 5 katlı inşaatın dış cephesinde çalışmak için iskele kurmaya çalışan yabancı uyruklu A.E.İ. ile M.M.S.İ devrilen iskelenin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

