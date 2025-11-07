Konya'da üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşar Doğu Caddesi'nde 5 katlı inşaatın dış cephesinde çalışmak için iskele kurmaya çalışan yabancı uyruklu A.E.İ. ile M.M.S.İ devrilen iskelenin altında kaldı.

