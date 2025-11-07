Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
        Hüyük'ten kısa kısa

        Hüyük'ten kısa kısa

        Hüyük Devlet Hastanesi Evde Sağlık ekipleri, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında hastalar adına fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:49
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük Devlet Hastanesi Evde Sağlık ekipleri, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında hastalar adına fidan dikti.

        Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Kendir öncülüğünde ekipler, evde sağlık hizmeti alan yaşlıları ziyaret etti.

        Ekipler, "Yaş Alan Çınarlarımız İçin, Geleceğe Nefes Oluyoruz" sloganıyla fidan dikti.

        Başhekim Kendir, gazetecilere, "Milli Ağaçlandırma Günü" vesilesiyle ilçede yaşayan vatandaşlar için ağaç dikme etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Evde sağlık hizmeti alan büyüklerin, yılların tecrübesiyle, bilgeliğiyle ve varlığıyla yol gösteren yaş alan çınarlar olduğunu belirten Kendir, "Onların her biri, ömrünü topluma hizmete, ailelerine fedakarlığa ve değer üretmeye adamış kıymetli birer emanettir. Bu nedenle bugün, onların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmak adına bahçelerine fidan dikiyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 1500 fidan Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Halim Akgümüş ve ilçe protokölünün katıldığı programla toprakla buluştu.

        - Hüyük'te muhtarları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Hüyük ilçesinde muhtarları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Hüyük Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer ile kuruma amirleri katıldı.

        Hüyük Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

