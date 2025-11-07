Yunak Belediye Başkanı Günaltay sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemini inceledi
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yapımı devam eden sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemlerini inceledi.
Günaltay ve AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş, Yavaşlı Mahallesi'nde yapımı devam eden sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemlerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Günaltay, gazetecilere trafik akışını düzenleyecek sinyalizasyon sistemi ve çevre aydınlatılmalarıyla kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
