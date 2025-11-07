Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:37 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:37
        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Emre Ş. (29) yönetimindeki 42 ETY 15 plakalı otomobil, Eski Hava Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş’a (56) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Göktaş’ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

