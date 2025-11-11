Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da "Nasreddin Hoca Anma Günleri" başladı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde "Nasreddin Hoca Anma Günleri" etkinlikleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:23
        Konya'da "Nasreddin Hoca Anma Günleri" başladı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde "Nasreddin Hoca Anma Günleri" etkinlikleri düzenleniyor.

        Anma etkinlikleri, İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlidi-i Şerif ile başladı. Devamında Akşehir Kültür Merkezi'nde "Nasreddin Hoca" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Etkinlikler, "9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" ve sahne performanslarıyla devam edecek.

