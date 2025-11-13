Habertürk
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.11.2025 - 22:42
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, uygulama kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

