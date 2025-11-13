Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 tabanca ele geçirildi.
Ekipler, uygulama kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
