Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevin K. (33), yönetimindeki 42 VU 970 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet K. (43), A.T.K. (4) ve Züleyha S. (70) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.