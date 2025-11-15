Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Nevin K. (33), yönetimindeki 42 VU 970 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet K. (43), A.T.K. (4) ve Züleyha S. (70) yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Konya'da yeni tramvay hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışma...
        Konya'da yeni tramvay hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışma...
        Beyşehir'de otomobil araziye savruldu: 2 yaralı
        Beyşehir'de otomobil araziye savruldu: 2 yaralı
        Konya'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Prof. Dr. Baldane: "Her iki diyabet hastasından biri hastalığının farkında...
        Prof. Dr. Baldane: "Her iki diyabet hastasından biri hastalığının farkında...
        Bisiklet tutkunu Fransızlar, Beyşehir'de mola verdi
        Bisiklet tutkunu Fransızlar, Beyşehir'de mola verdi
        Beyşehir OSB'nin ikinci etap Avan Projesi onaylandı
        Beyşehir OSB'nin ikinci etap Avan Projesi onaylandı