Konya'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Yaraşlı Mahallesi'ndeki üç katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
