Konya'da 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Firas H. (29) Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 5 katlı bina inşaatının asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
