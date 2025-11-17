Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:39 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Firas H. (29) Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 5 katlı bina inşaatının asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hem suçlu hem pişkin!
        Hem suçlu hem pişkin!
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Ev ve dorsede çıkan yangın korkuttu
        Ev ve dorsede çıkan yangın korkuttu
        Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı
        Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı
        İnşaatta asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı
        İnşaatta asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı
        Otobüsteki tartışmada bıçaklanan genç ağır yaralandı
        Otobüsteki tartışmada bıçaklanan genç ağır yaralandı
        Konya'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı
        Konya'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı
        Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de
        Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de