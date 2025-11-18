Konya'da oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü
Konya'nın Meram ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Meram ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evde, A.G. ile oğlu S.G. (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G'nin bıçakla babasını yaraladığı öne sürüldü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.