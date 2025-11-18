Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor
Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (28), tutuksuz sanıklar D.K, M.K, M.B, M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesinin ardından, M.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
M.T, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki trafik ışıklarında 15 Aralık 2024'te tartıştığı İbrahim Eren Peker'i (20) bıçaklayarak öldürmüştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.