        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:12
        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (28), tutuksuz sanıklar D.K, M.K, M.B, M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesinin ardından, M.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        M.T, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki trafik ışıklarında 15 Aralık 2024'te tartıştığı İbrahim Eren Peker'i (20) bıçaklayarak öldürmüştü.

