        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:06
        Konya'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Meram ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki evde 17 Kasım'da babası A.G'yi (40) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.G'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, alkollü eve gelen babasının, annesi ile komşularından aldığı borç para meselesi nedeniyle kavga ettiği sırada olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

