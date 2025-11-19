Konya'da İstihdam'da İz Bırakan İşbirliği Çalıştay'ı yapıldı

Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, kentteki firmaların insan kaynakları yöneticilerinin katılımıyla "İstihdamda İz Bırakan İş Birliği Çalıştayı"nın ikincisi gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda işgücü programları, istihdam faaliyetleri, danışmanlık, mesleki eğitim ve aday havuzu gibi konularda İŞKUR hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müdürü Önder Çiftci, İŞKUR'un güvenilir istihdamın temel kurumu olduğunu belirterek, "İşveren ve iş arayanı daha hızlı buluşturmaya, iletişim kanallarını daha etkin kullanmaya, nitelikli iş gücünü desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftci, insan kaynakları yöneticilerinden alınan görüşlerin hizmet kalitesini artıracağını vurguladı.

Çalıştay, sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erdi.