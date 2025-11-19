Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da İstihdam'da İz Bırakan İşbirliği Çalıştay'ı yapıldı

        Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, kentteki firmaların insan kaynakları yöneticilerinin katılımıyla "İstihdamda İz Bırakan İş Birliği Çalıştayı"nın ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:28
        Konya'da İstihdam'da İz Bırakan İşbirliği Çalıştay'ı yapıldı
        İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda işgücü programları, istihdam faaliyetleri, danışmanlık, mesleki eğitim ve aday havuzu gibi konularda İŞKUR hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı belirtildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müdürü Önder Çiftci, İŞKUR'un güvenilir istihdamın temel kurumu olduğunu belirterek, "İşveren ve iş arayanı daha hızlı buluşturmaya, iletişim kanallarını daha etkin kullanmaya, nitelikli iş gücünü desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çiftci, insan kaynakları yöneticilerinden alınan görüşlerin hizmet kalitesini artıracağını vurguladı.

        Çalıştay, sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

