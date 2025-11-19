Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş cezası bulunan B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, Camikebir Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
B.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.