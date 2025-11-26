Habertürk
Habertürk
        Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:45
        Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 8 çalışma ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyunla tamamlandı.

        Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

