Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 8 çalışma ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyunla tamamlandı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

