Ilgınlı öğrenciler, Dünya Robot Şampiyonasından başarıyla döndü
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Finallerinde dünya birincisi oldu.
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Finallerinde dünya birincisi oldu.
Öğrencilerden Beytullah Demir, Ömer Faruk Keskin, Elizan Kızılay, öğretmenleri Melek İltar Çin danışmanlığında Türkiye'yi temsil etti.
Şampiyon öğrenciler ilçede çiçeklerle karşılandı.
Karşılamaya Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.