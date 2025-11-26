Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ilgınlı öğrenciler, Dünya Robot Şampiyonasından başarıyla döndü

        Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Finallerinde dünya birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:16
        Ilgınlı öğrenciler, Dünya Robot Şampiyonasından başarıyla döndü
        Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Finallerinde dünya birincisi oldu.

        Öğrencilerden Beytullah Demir, Ömer Faruk Keskin, Elizan Kızılay, öğretmenleri Melek İltar Çin danışmanlığında Türkiye'yi temsil etti.

        Şampiyon öğrenciler ilçede çiçeklerle karşılandı.

        Karşılamaya Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

